Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Sosa'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.
29. dakikada Ekuban'ın uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında buluşan Ekuban'ın vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
Yedekler: Muzaffer, Kağan, Murat Cem Akpınar, Toure, Batuhan Artaslan, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Ali Osman, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Caulker, Villafanez, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Efecan, Campos, Cenk, Cisse
Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan, Fernandes, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Welinton, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)