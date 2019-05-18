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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Nwakame'nin pasında ceza yayı üzerinde Sosa'nın gelişine şutunda kale sahası içinde bulunan Yusuf Yazıcı'nın ayaklarına çarpan top üstten auta çıktı.


18. dakikada Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı.


26. dakikada Sosa'nın pasıyla topla birlikte ceza sahası sol çaprazından içeri giren Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


32. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Karius, gole izin vermedi.


42. dakikada Güven'in pasında kale sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.




Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Hugo Rodallega


Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Zargo Toure, Ibanez, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Calep Ekuban


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Isimat Mirin, Caner, Hutchinson, Madel, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Rıdvan, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Lens, Necip Uysal, Kagawa, Mustafa Pektemek, Muhayer Oktay, Cyle Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Sarı kart: Caner (Beşiktaş)

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