Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Nwakame'nin pasında ceza yayı üzerinde Sosa'nın gelişine şutunda kale sahası içinde bulunan Yusuf Yazıcı'nın ayaklarına çarpan top üstten auta çıktı.
18. dakikada Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı.
26. dakikada Sosa'nın pasıyla topla birlikte ceza sahası sol çaprazından içeri giren Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
32. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Karius, gole izin vermedi.
42. dakikada Güven'in pasında kale sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Hugo Rodallega
Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Zargo Toure, Ibanez, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Calep Ekuban
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Isimat Mirin, Caner, Hutchinson, Madel, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Rıdvan, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Lens, Necip Uysal, Kagawa, Mustafa Pektemek, Muhayer Oktay, Cyle Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kart: Caner (Beşiktaş)