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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içine doğru gönderdiği topu penaltı noktasına yakın yerde göğsüyle kontrol eden Djaniny, müsait pozisyonda meşin yuvarlağa vurumayınca kaleci Ersin topu kontrol etti.


28 dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'den önce topu müdahale eden Puchacz tehlikeyi önledi.


41. dakikada serbest vuruşu kullanan Ghezzal, ceza sahası içine ortaladı. Vida'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


45. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında Ghezzal savunma oyuncuları arasında topa dokundu. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan, Hüseyin Türkmen, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Cornelius, Hamsik, Koita, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Ahmetcn Kaplan, Kouassi, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Beşiktaş; Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan, Texeira, Ghezzal, Batshuayi


Yedekler: Emre, Nkoudou, Atiba, Pjanic, Larin, Necip, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Güven Yalçın, Umut Meraş


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Sarı kart: Can Bozdoğan (Beşiktaş)

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