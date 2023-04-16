Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Gedson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
15. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Gomez'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Akyazı
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswill, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Peres, Markoviç, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bartra, Umut Bozok, Hamsık, Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Aruf Boşluk
Teknik Direktör: İhsan Derelioğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Saiss, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Nkoudou, Kerem, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kart: Larsen (Trabzonspor), Saiss (Beşiktaş)