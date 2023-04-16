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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


65. dakikada Abdulkadir Ömür, ceza sahası yayı üzerinden rakiplerinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Mert topu kontrol etti.


67.dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışında yerden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


71. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda topu önünde bulan Markovic'in sert vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı çeldi.


81. dakikada Markovic'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Gomez'in kafa vuruşunu Colley çizgiden çıkardı.


86. dakikada savunmadan dönen topu önüne alan Redmond'un ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.


87. dakikada Beşiktaş'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında Salih Uçan'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


90. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde topu önüne alan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.



Stat: Akyazı


Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Erdem Bayık


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Bartra dk. 69), Hüseyin Türkmen, Denswill, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Umut Boozok dk. 88 ?), Peres (Trezeguet dk. 56), Markovic, Gomez (Gbamin dk. 88 ?)


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hamsik, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk


Teknik Direktör: İhsan Derelioğlu


Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Saiss, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Necip Uysal dk. 90 ?), Gedson Fernandes, Ghezzal (Nkoudou dk. 68), Maxim (Muleka dk. 69), Redmond, Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Kerem, Berkay Vardar, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Sarı kartlar: Larsen, Bakasetas, Eren Elmalı, Gbamin (Trabzonspor), Saiss, Onur Bulut (Beşiktaş)

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