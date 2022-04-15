Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Yusuf Erdoğan dk. 7), Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius
Yedekler: Erce, Siopis, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Koita, Ahmetcan Kaplan, Yunus Mallı, Kouassi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Ahmed Musa, Bistrovic, Levent, Karamoh, Pesic
Yedekler: Muzaffer, Utku, Borini, Bamed Onur, Salih Dursun, Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur, Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Biglia (dk. 45) (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Pesic, Biraschi, Luckassen (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)