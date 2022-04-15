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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.


45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Yusuf Erdoğan dk. 7), Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius


Yedekler: Erce, Siopis, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Koita, Ahmetcan Kaplan, Yunus Mallı, Kouassi, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Ahmed Musa, Bistrovic, Levent, Karamoh, Pesic


Yedekler: Muzaffer, Utku, Borini, Bamed Onur, Salih Dursun, Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur, Toure


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Gol: Biglia (dk. 45) (Fatih Karagümrük)


Sarı Kartlar: Pesic, Biraschi, Luckassen (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

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