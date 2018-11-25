Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
9. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşu yandan dışarı gitti.
23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajda bulunan Neustadter'in koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada Rodallega'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Harun'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
30. dakikada Novak'ın kafaya ceza sahasına indirdiği topla buluşan Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
45. dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunu kaleci Harun çeldi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Mutlu Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
Yedekler: Esteban, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Ekuban, Mustafa Akbaş, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skartel, Neustader, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elij Elmas, Ayew, Valbuena, Slimani, Frey
Yedekler: Berke Özer, Ertan Ersu, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Mahsun, Diego Reyes, Barış Alıcı, Batuhan Yılmaz, Yiğithan Güveli
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Sarı kart: Slimani