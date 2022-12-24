Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Joshua King'in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
35. dakikada Arao'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Joshua King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan auta çıktı.
44.dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında kale sahası sol çaprazında topa iyi yükselen Hugo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
Stat: Akyazı
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Hamsik, Djaniny, Naci Ünüvar, Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Henrigue, Szalai, Arao, İrfan Can Kahveci, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Joshua King, Batshuayi
Yedekler: Osman, İrfan Can Eğribayt, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Lincoln, Serdar Dursun, Zajc, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı Kartlar: Trezeguet, Gomez, Bakasetas, Orhan Ak (Yardımcı Antrenör) (Trabzonspor), Batshuayi, İrfan Can Eğribayat, Crespo (Fenerbahçe)