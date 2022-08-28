Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammet'te kaldı.
8. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağından Sacha Boey'in ceza sahası içine ortasında Mertens'in vuruşunda Bartra'ya çarpan top yön değiştirerek kaleye giderken, kaleci Muhammet meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.
9. dakikada Trezeguet sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak az farkla kornere çıktı.
12. dakikada Trezeguet'in arka direğe ortasında Cornelius'un indirdiği topa Djaniny vurdu, meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.
31. dakikada ani gelişen Galatasaray atağından Yunus Akgün sağ taraftan getirdiği topu Mertens ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mertnes'in vuruşunda kaleci Muhammet gole izin vermedi.
Stat: Akyazı
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz
Trabzonspor. Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Dorukhan Toköz, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius
Yedekler: Kağan Moradoğlu, Taha, Denswil, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolot, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Aanholt, Torreira, Oliveria, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic
Yedekler. Okan Koçuk, Elabdelaoui, Gomis, Berkan, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza, Semih Kaya
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı Kartlar: Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Trezeguet (Trabzonspor)