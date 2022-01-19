Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Visca'nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45. dakikada Hayrullah'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top Uğurcan'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre İyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Puchacz dk. 32), Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan, Bakesetas, Abdulkadir Ömür (Yusuf Erdoğan dk. 32), Vısca, Cornelius
Yedekler: Erce, Siopis, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Sorumlu: Orhan Ak
GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behiç, Zeki Yavru, Flavio, Süleymanov, Diabate, Serginho, Umut Nayir
Yedekler: Onurcan, Gökhan, Arda, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Furkan, Fatih Yılmaz, Metin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)