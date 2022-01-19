İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Visca'nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


44. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


45. dakikada Hayrullah'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top Uğurcan'da kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre İyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Puchacz dk. 32), Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan, Bakesetas, Abdulkadir Ömür (Yusuf Erdoğan dk. 32), Vısca, Cornelius


Yedekler: Erce, Siopis, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Sorumlu: Orhan Ak


GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behiç, Zeki Yavru, Flavio, Süleymanov, Diabate, Serginho, Umut Nayir


Yedekler: Onurcan, Gökhan, Arda, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Furkan, Fatih Yılmaz, Metin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.