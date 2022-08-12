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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Aabid'in ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki El Kaabi'nin röveşatasını kaleci Uğurcan Çakır çeldi.


28 dakikada sol taraftan ceza sahasın giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.


39. dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Edin Visca, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Visca'nın sahadan çıkarken sol kolunu oynatamadığı gözlendi.


45. dakikada Doğuncan uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan, Siopis, Bakasietas, Visca (Kouassi dk. 42), Trezeguet, Cornelius


Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekkugbe, Musa Çağıran, Riberio, Aabid, Lobjanidze, Saint-Louis, El Kaabi


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Mehdi, Recep, Kamara, Kevin Varga, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Sadık Baş


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran (Hatayspor), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

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