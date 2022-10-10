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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0- Kasımpaşa:0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Uğurcan sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.


40.dakikada Hugo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.



Stat: Akyazı


Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Yusuf Yazıcı, Bakasetas, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Naci Ünüvar, Denswill, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouannes, Mickael Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Mamadou Fall, Celina, Bahoken


Yedekler: Erdem, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Emin Engin, Petretta, Aytaç Kara, Turgay Philippi Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel


Teknik Direktör: Şenol Can

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