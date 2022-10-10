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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0- Kasımpaşa:0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, topu Hamsık'e bıraktı. Bu oyuncunun beklete vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü.


79. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Gomez'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


81. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı fual atışında savunmadan seken topu önüne alan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.



Stat: Akyazı


Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra (Bardhi dk.74), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Djaniny dk. 46), Hamsik (Umut Bozok dk.60), Yusuf Yazıcı (Gbamin dk.60), Bakasetas, Trezeguet, Gomez (Abdulkadir Ömür dk.83 ?)


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Naci Ünüvar, Denswill, Yusuf Erdoğan, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouannes, Mickael Tirpan, Eysseric (Yunus Mallı dk.78 ?), Hajradinovic (Aytaç Kara dk.70), Mamadou Fall (Tunay Torun dk.88 ?), Celina (Ahmet Emin Engin dk.88 ?), Bahoken


Yedekler: Erdem, Ryan Donk, Graovac, Petretta, Turgay Philippi Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel


Teknik Direktör: Şenol Can


Sarı kartlar: Bakasetas (Trabzonspor), Mickael Tirpan, Eysseric, Sadık (Kasımpaşa)

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