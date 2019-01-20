Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Novak'ın kale sahası içine ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'de kaldı.
24. dakikada Visca'nın yerden kale saha içine doğru gönderdiği topta, boş durumdaki Robinho'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
25. dakikada Arda Turan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
32. dakidada sağ taraftan gelişen Medipol Başakşehir atağından ceza sahası içine giren Arda Turan'ın yerden pasında İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yolladı. 1-0
42. dakikada savunmadan gelen uzun topta ceza sahası içine giren Clichy, kaleci Uğurcan Çakır geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Abdulkadir Parmak dk. 44), Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kaplan, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Turan, Visca, Massoro, Robinho
Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Napolleoni, Soner Aydoğdu, Ramadan, Jolic, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 32), Clichy (dk. 42) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Pereira, Ekuban (Trabzonspor)