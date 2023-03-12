Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 1-0

25. dakikada Doğucan Haspolat'ın pasında topla buluşan Abdulkadir Ömür, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın sağındaki kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

41. dakikada Cherif N'Diaye'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ebre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Rodrigues'in kale sahasına gönderdi topu Hugo kornere çeldi.

45+1. dakikada Sevensson'un pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Badou N'Diaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Larsen, Doğucan Haspolat, Siopis, Abdulkadir Ömür, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Edin Visca, Umut Bozok, Hamsik, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Gbamin, Lazar Markovic, Lahtimi

Teknik Sorumlu: Orhan Ak

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Sevensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou N'Diaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Cherif N'Diaye dk. 35), Akintola (Barrios dk. 35), Belhanda

Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Barrios, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Soni, Gökhan İnler

Gol: Yusuf Yazıcı (dk.9) (Trabzonspor), Badou N'Diaye (dk. 45+1) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Belhanda (dk. 23) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Peres (Trabzonspor)