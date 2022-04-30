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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Djaniny'in pasında ceza sahasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Abdülkadir Ömür, altı pas içindeki Cornelius'a yerden pasını aktardı. Cornelius'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0


38. dakikada Hamsik'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Denswil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, ceza sahası içine koşu yapan Ndao'ya pasını aktardı. Ndao rakibini çalımlayarak şutunu çekerken, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Djaniny, Cornelius


Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme, Bakasetas, Koita, Kouassi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan Sinik, Haji Wright


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Bahadır Öztürk, Kudryashov, Nuri Şahin, Milosevic, Poli, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Goller: Cornelius (dk. 3) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Visca (Trabzonspor), Veysel Sarı (Antalyaspor)

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