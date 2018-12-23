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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor : 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7.dakikada Saudio'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


25.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından Novak topla birlikte ceza sahası içine girdi. Savunmanın müdahalesiyle Novak'tan seken top Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


34.dakikada ceza sahası yayı üzerinde Aminu'nun vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.


42.dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Alex Taşcıoğlu


Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Mejad Hosseini, Novak, Onazi (Kucka dk. 32), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Amiri, Nwakaeme, Rodallega


Yedekler: Arda Akbulut, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan,Ekuban, Abdulkadir Parmak, Semih Karadeniz, Ibanez,


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadene, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Murigi


Yedekler: Samir Ujkani, Cihan, Robin Yalçın, Gladkiy, Mustafa Saymak, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu, Fink, Eren Karadağ


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 25) (Trabzonspor)

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