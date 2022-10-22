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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile DG Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9.dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağı ayağının içiyle kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0


15.dakikada Mua N'jie'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.


21.dakikada Dia Sabi'a'nın pasıyla kaleci ile karşı karşı kalan Mua N'jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır ayaklarından döndü.



Stat: Akyazı


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Siopis, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar, Denswill, Enis Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Mua N'je, Dia Sabi'A, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare


Yedekler: Muammer Yıldırım, Aaron, Isaac Cofie, Gradel, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Jerz Angielsik, Keita, Özkan Yiğiter, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Hamsik (dk. 9) (Trabzonspor)


Sarı kart: Eren Elmalı (Trabzonspor)

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