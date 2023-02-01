Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
15.dakikada Djaniny'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'un solundan auta çıktı.
18. dakikada Bartra'nın ortasında savunmadan dönen topu önüne alan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
32. dakikada Gomez'in pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Helton topu kornere çeldi.
34. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sol çaprazından kale sahası içine gönderdiği topu kaleci Helton uzaklaştırmaya çalıştı. Kaleciden dönen topla buluşan Terezeguet, topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ndao vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Hugo, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan Sinik, Larsson
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Admir Mehmedi, Ömer Toprak, Nakajima, Ghacha, Mustafa Erdilman, Emre Uzun, Sinan Gümüş
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
Gol: Trezeguet (dk. 34) (Trabzonspor)
Sarı kart: Bakasetas (Trabzonspor)