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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


27.dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Görkem Sağlam'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.


30.dakikada sol kanattan Bardhi'nin köşe atışında ceza sahası içinde Bajic'in sırtına çarpan top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi


Hakemler: Ali Palabıyık, Murat Tuğberk Curbay, Murat Algın


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkair Ömür, Bardhi, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Hamsik, Djaniny, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolot, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano, Serginho (Savicevic dk. 35), Görkem Sağlam, Kuwas, Bajic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ünvan, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Bajic (dk. 30) (Trabzonspor)


Sarı kart: Arias (Giresunspor)

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