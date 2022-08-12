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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet'in yerden pasında kale önünde Kouassi'nin vuruşunu kaleci Erce sol köşeden çıkardı.


71. dakikada Eren Elmalı'nın pasında Abdulkadir Ömür, yaklaşık 22 metreden sert bir vuruşla topu Erce'nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0


79. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında topla buluşan Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan (Abdulkadir Ömür dk. 46), Siopis, Bakasietas, Vısca (Kouassi dk. 42), Trezeguet (Yusuf Erdoğan dk. 90 ?), Cornelius (Djaniny dk. 75)


Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet (Sadık Baş dk. 73), Vranjes, Falette, Adekkugbe, Musa Çağıran, Riberio (Kevin Varga dk. 88 ?), Aabid (Mehdi dk. 80 ?), Lobjanidze, Saint-Louis (Kamara dk. 73), El Kaabi


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Recep, Kaan Kanak, Burak Öksüz


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 71) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran, Kamara (Hatayspor), Yusuf Erdoğan, Bakasetas (Trabzonspor)

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