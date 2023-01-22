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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada Gomez'in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.


30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.


33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil'in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı


Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ubut Bozok, Hugo, Hamsik, Larsen, Naci Ünüvar, Trezeguet, Bardhi, Doğucan Haspolat


Teknik Direkör: Abdullah Avcı


İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Rroca, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Emeka Eze


Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Ologo, Guri, Lokilo, Adi Mehmeric


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Gol: Yusuf Yazıcı (dk. 33) (Trabzonspor)

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