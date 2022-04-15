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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53 dakikada. Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında müsait pozisyondaki Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üsttün auta çıktı


58 dakikada. Hamsık'in ceza sahası içine ortasında Vısca geriye çıkardı. Denswil'in yerden vuruşunda kale sahasındaki Hugo, ayağının içiyle meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1


67 dakikada. Caner'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


75 dakikada. Bakasetas'ın sol taraftan ortasında Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak havalandı. Kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


77 dakikada. Hızlı gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla bululşn Samet Onur sol ayağıyla vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


90 dakikada. Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutu kaleci Viviano'da kaldı.


90+1 dakikada. Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı korner atışında Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.



Stat: Medical Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Yusuf Erdoğan dk. 7, Abdulkadir Ömür dk. 45), Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik (Koita dk. 85 ?), Bakasetas, Visca, Djaniny (Kouassi dk. 90 ?), Cornelius (Nwakaeme dk. 46)


Yedekler: Erce, Siopis, Ahmetcan Kaplan, Yunus Mallı, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Ahmed Musa (Toure dk. 73), Bistrovic, Levent (Samed Onur dk. 73), Karamoh (Borini dk. 61), Pesic


Yedekler: Muzaffer, Utku, Salih Dursun, Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Goller: Biglia (dk. 45) (Fatih Karagümrük), Vitor Hugo (dk. 58) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Pesic, Biraschi, Luckassen (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

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