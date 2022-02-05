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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadeleden bordo-mavili ekip 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağından topu önüne alan Brecka'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu Denswil uzaklaştırdı.


74. dakikada Valentin Eysseric ve Bruno Peres itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


76. dakikada Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu da kırmızı kartla oyundan atıldı.


78. dakikada sağ kanattan topu alan Serkan arka direğe doğru ortaladı. Cornelius'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Öğel, Esat Sancaktar


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswıl, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan (Berat Özdemir dk. 71), Vısca (Bakasetas dk. 90 ?), Nwakaeme (Yusuf Erdoğan dk. 71), Abdulkadir Ömür (Serkan Asan dk. 77), Cornelius (Djaniny dk. 90 ?)


Yedekler: Erce, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ben Ouanes (Tunay Torun dk. 87 ?), Hajradinovic, Travnik (Eysseric dk. 46), Ahmet Emin (Mamadou Fall dk. 46), Umut Dilan Bozok


Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Mehmet Feyzi, Uros Spajic


Teknik Sorumlu Sami Uğurlu


Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)


Kırmızı Kartlar: Peres (dk. 74) (Trabzonspor), Eysseric (dk. 74), Sami Uğurlu (dk. 76) (Kasımpaşa)


Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı, Brecka, Mamadou Fall (Kasımpaşa)

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