Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1- Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Cornelius yarı sahadan aldığı topla birlikte Konyaspor ceza sahası önüne kadar indi. Sağ taraftan ceza sahası içine koşu yapan Edin Visca ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Visca'ya düzgün bir vuruşla Sehic'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda Sehic meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

23. dakikada Edin Visca, sağ taraftan kullandığı korner atışını ceza sahası içine gönderdi. Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundaki kale direğine çarparak auta çıktı.

29. dakikada Bakasetas'ın sol çaprazdan kullandığı faul atışı üst direğe çarparak auta çıktı.

43. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunu Sehic iki hamlede kontrol etti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkair Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Yedekler: Erce, Berat, Hamsik, Yusuf Erndoğan, Djaniny, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner, Hadziahmetoviç, Michalak, Rahmanoviç, Bytygi, Ahmed Hassan

Yedekler: Eray, Marin Anicic, Cikalleshi,Endri Çekici, Barış Yardımcı, Musa Çağıran, Oğulcan Ülgün, Mpoku, Amilton, Ekrem Kaylıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Edin Visca (dk. 13) (Trabzonspor)

Sarı kart: Soner (Konyaspor)