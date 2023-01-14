Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililer 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, Trezeguet ile sol taraftan rakip ceza sahası içine girdi ve penaltı noktasına doğru pasında savunmadan dönen top Bakasetas'ın önüne düştü. Onun sert vuruşunda ise kaleci Volkan Babacan'ın kontrol etmek istediği meşin yuvarlak bacaklarının arısından ağlara gitti. 1-0

45+6. dakikada Deniz'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top kale sahası içinde bulunan Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Ndayishimiye'nin yakın mesafeden vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Alex Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Hamsik, Larsen, Naci Ünüvar, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Lima, Amed Touba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Aleksic, Paulin Keny, Patryk Szysz, Beny Nzaba, Muhammet Arslantaş, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Bakasetas(dk. 21) (Trabzonspor)