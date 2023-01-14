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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililer 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.


21. dakikada Trabzonspor, Trezeguet ile sol taraftan rakip ceza sahası içine girdi ve penaltı noktasına doğru pasında savunmadan dönen top Bakasetas'ın önüne düştü. Onun sert vuruşunda ise kaleci Volkan Babacan'ın kontrol etmek istediği meşin yuvarlak bacaklarının arısından ağlara gitti. 1-0


45+6. dakikada Deniz'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top kale sahası içinde bulunan Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Ndayishimiye'nin yakın mesafeden vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı


Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Alex Taşcıoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Hamsik, Larsen, Naci Ünüvar, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Lima, Amed Touba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Aleksic, Paulin Keny, Patryk Szysz, Beny Nzaba, Muhammet Arslantaş, Caiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gol: Bakasetas(dk. 21) (Trabzonspor)

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