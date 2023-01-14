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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir:0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.




Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


48. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gomez'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


53. dakikada Peres'in pasıyla ceza sahası içine giren Bakasetas'ın yerden vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.


65. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Ahmed Touba'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.


74. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına ortaladığı topu iyi takip eden Serdar Gürler'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı


Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Alex Taşcıoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Larsen dk. 80 ?), Bartra (Hüseyin Türkmen dk. 86 ?), Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas (Bardi dk. 80 ?), Abdulkadir Ömür (Doğucan Haspolat dk. 66) Djaniny (Naci Ünüvar dk. 66), Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe,Umut Bozok, Hamsik, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Lima (Paulin Keny dk. 82 ?), Amed Touba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Aleksic dk. 88 ?), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler (Patryk Szysz dk. 88 ?), Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Beny Nzaba, Muhammet Arslantaş, Caiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gol: Bakasetas (dk. 21) (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Okaka (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar Serdar Gürler, Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Peres (Trabzonspor)

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