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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı Sonucu)

Spor Toto Süper Ligin 20.

haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Abdülkadir Ömür, sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, pasını Rodallega ile buluşturdu. Kale sahası içinde rakiplerini çalımlayan Rodallega meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0


9. dakikada Tyler Boyd'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.


23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.


45+1 Ankaragücü'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan sekip Yalçın'ın ayaklarına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega


Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Hosseini, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


MKE Ankaragücü: Altay, Alihan, Kitsiou, Yalçın, Pinto, Moke, Sedat, Boyd, Mouilin, İlhan Parlak, Daver Orgill


Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Kulusic, Faty, Cebrail Karayel, Sacko, Micheal Pazdan, Ender Aygören, Aydın Karabulut


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

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