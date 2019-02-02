Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı Sonucu)

Spor Toto Süper Ligin 20.
haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Abdülkadir Ömür, sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, pasını Rodallega ile buluşturdu. Kale sahası içinde rakiplerini çalımlayan Rodallega meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
9. dakikada Tyler Boyd'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
45+1 Ankaragücü'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan sekip Yalçın'ın ayaklarına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Hosseini, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
MKE Ankaragücü: Altay, Alihan, Kitsiou, Yalçın, Pinto, Moke, Sedat, Boyd, Mouilin, İlhan Parlak, Daver Orgill
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Kulusic, Faty, Cebrail Karayel, Sacko, Micheal Pazdan, Ender Aygören, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)