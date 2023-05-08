Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10.dakikada Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada Marek Hamsik'in ayağına basan Kitsiou'ya karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar direkt kırmızı kart gösterdi. Karta tepki gösteren Teknik Direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

38. dakikada Bardhi'nin ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada Bartra'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği topu önüne alan Umut Bozok'un penaltı hoktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluştu. 1-0

Stat: Akyazı

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bosbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Gomez, Umut Bozok

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Visca, Abdulkadir Ömür, Taha Altıkardeş, Gbamin, Lazar Markovic, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Emirhan Zaman, Serkan Asan

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Arda Kızıldağ, Kitsiou, Djokonovic, Taylan Antalyalı, Hanousek, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngör, Chatzigiovanis, Moreira, Lamine Diack, Baridze, Arda Ünyay, Moussiti Oko, Milson, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol Umut Bozok (dk. 45) (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Kitsiou (dk. 10), Tolunay Kafkas (dk.10) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Doğucan Haspolat (Trabzonspor)