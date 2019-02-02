Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Rodallega'nın pasından sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ayaklarından kornere çıktı.
81. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
83. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sacko'nun vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa Aydın Karabulut'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı.
87. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Sacko'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
90. dakikada Ibanez'in sol taraftan ortasında Rodallega'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Zargo Toure , Hüseyin Türkmen, Novak (Ibanez dk. 57), Abdulkadir Parmak (Hosseini dk. 90 ?), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür (Vahid Amiri dk. 84 ?), Ekuban, Nwakaeme , Rodallega
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu
Teknik Direktör: Ünal Karaman
MKE Ankaragücü: Altay, Alihan, Kitsiou, Yalçın, Pinto, Moke (Faty dk. 74), Sedat, Boyd, Mouilin (Aydın Karabulut dk. 82 ?), İlhan Parlak (Sacko dk. 57), Daver Orgill
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Kulusic, Cebrail Karayel, Micheal Pazdan, Ender Aygören
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen, Ekuban, Nwakaeme, Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sedat , Pinto (MKE Ankaragücü)