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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor:0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, DG Sivasspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.




Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Gbamin'in pasında ceza sahası çizgisine yakın yerde topla buluşan Gomez'in yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal, sağına gitmekte olan meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.


52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda yerden seken topa Uğurcan Çakır uzanarak müdahale etti. Sağ çaprazdan Mua N'Jie'nin önüne düşen topa gelişine vuruşunda ise oyun alanında kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


60. dakikada Dia Sabi'A'nın ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solunda auta çıktı.


65. dakikada Hakan Arslan'ın ceza sahası içine ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


87. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.



Stat: Akyazı


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik (Bardhi dk.74), Bakasetas (Siopis dk.74), Trezeguet (Doğucan Haspolat dk. 90 ?), Umut Bozok (Abdulkadir Ömür dk.57), Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Naci Ünüvar, Denswill, Yusuf Erdoğan, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli (Gradel dk. 63), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis (Keita dk. 63), Mua N'je (Angielski dk. 84 ?), Dia Sabi'A, Erdoğan Yeşilyurt (Alaaddin Okumuş dk. 88 ?), Yatabare


Yedekler: Muammer Yıldırım, Aaron, Isaac Cofie, Samba Camara, Jerz Özkan Yiğiter, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Hamsik (dk. 9) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Eren Elmalı, Gomez (Trabzonspor), Keita, Gradel (Sivasspor)

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