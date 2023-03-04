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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Ümraniyespor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


52. dakikada Mrsic'in ceza alanı önünden şutu Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Sekidika ağlara yolladı. 0-1


60. dakikada Ümraniyespor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


66. dakikada Lenjani'nin kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa son dokunuşu yapan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2


82. dakikada Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, kaleye sırtı dönük yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Akyazı


Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswill (Lahtimi dk. 76 ?), Larsen, Siopis (Enis Bardhi dk. 61), Doğucan Haspolat (Eren Elmalı dk. 76 ?), Abdulkadir Ömür, Trezeguet (Naci Ünüvar dk. 34 ?), Umut Bozok (Yusuf Yazıcı dk. 46), Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Gbamin, Arif Boşluk


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Ümraniyespor: Orkun, Gheoorghe (Isaac Sackey dk. 84 ?), Mustafa Eser, Epureanu, Glumac, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Serkan Göksu dk. 79 ?), Mrsic, Sekidika (Adel Bettaieb dk. 57), Geraldo, Umut Nayir


Yedekler: Berke Özer, Ermir Lenjani, Isaac Sackey, Yunus Emre Mertoğlu, Kayode, Onur Ayık, Daniel Avounou, Fatih Yiğit


Goller: Sekidika (dk. 52), (Umut Nayir (dk. 66) (Ümraniyespor), Yusuf Yazıcı (dk. 66) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Naci Ünüvar (dk. 90+6) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Epureanu, Oğuz Gürbulak, Orkun, Isaac Sackey (Ümraniyespor)

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