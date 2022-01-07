Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlkyarı)
23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iye takip eden Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağ taraftan kale saha içine doğru gönderdiği topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Trabzonspor: Ugurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Hamsık, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Yedekler: Erce, Arda, Berat, Siopis, Yusuf Sarı, Koita, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Sadık, Semih, Awuku, Karim Hafez, Mallan, Rayane Aabid,Nshimirimana, Chouiar, Kubilay
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Haqi Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Cornelius (dk. 23) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Karim Hafez (Yeni Malaütyaspor)