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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlkyarı)


23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iye takip eden Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0


25. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağ taraftan kale saha içine doğru gönderdiği topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çiçek


Trabzonspor: Ugurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Hamsık, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius


Yedekler: Erce, Arda, Berat, Siopis, Yusuf Sarı, Koita, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Sadık, Semih, Awuku, Karim Hafez, Mallan, Rayane Aabid,Nshimirimana, Chouiar, Kubilay


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Haqi Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gol: Cornelius (dk. 23) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Karim Hafez (Yeni Malaütyaspor)

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