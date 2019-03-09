Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bokila'nın yerden şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
60. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Hüseyin'in kafa vuruşunda kaleci Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
65. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Rotman'ın pasında arka direkte bomboş durumdaki Bokila, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
70. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışından, Sissoko'dan, seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu oyunun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
73. dakikada Abdulkadir Parmak ceza sahasına girerken Lopes tarafından yere düşürülünce hakem önce penaltı kararı verdi. Ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Uğurlu, kararını değiştirmedi.
76. dakikada beyaz noktanın başına gelen Sosa, topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet (Toure dk. 69), Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Novak, Nwakaeme, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Olcay Şahan dk. 67), Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Rodallega (Vahid Amiri dk. 90+7 ?)
Yedekler: Arda Akbulut, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Kadir Keleş, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Sissoko (Bilal Kısa dk. 78), Serginho, Barbosa (Regattin dk. 85 ?), Onur Ayık, Rotman, Bokila (Lopes dk. 72)
Yedekler: Halil Yeral, Bora Körk, Musa Nizam, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Eray Ataseven
Teknik Sorumlu: Cem Kavçak
Goller: Bokila (dk. 65) (Akhisarspor), Nwakaeme (dk. 70), Sosa (dk. 76 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Majid Hosseini, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Olcay Şahan (Trabzonspor), Serginho, Bokila, Zeki Yavru (Akhisarspor)