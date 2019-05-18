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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinden Mirin'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.


53. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında arka direkte Novak'ın kafa vuruşunda meşin yavarlak kaleci Karius'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0


61. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'dan döndü.


62. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içene giren Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda kaleci Karius topu kornere çeldi.


74. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kagawa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


76. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, uzak mesafeden sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.


78. dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ayağının içiyle uzak mesafeden mükemmel vuruşunda kaleci Karius'un parmaklarının ucuyla müdahalesi yetersiz kalınca direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Amiri dk. 87 ?), Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Murat Cem Akpınar dk. 90 ?), Nwakaeme, Hugo Rodallega (Ekuban dk. 84 ?)


Yedekler:Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Toure, Ibanez, Olcay Şahan, Batuhan Artaslan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Beşiktaş: Karius, Adriano (Necip dk. 46), Vida, Mirin, Caner, Hutchinson, Madel (Kagawa dk. 46), Quaresma, Ljajic, Güven (Lens dk. 87 ?), Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Rıdvan, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Muhayer Oktay, Cyle Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Novak (dk. 53), Yusuf Yazıcı (dk. 78) (Trabzonspor), Kagawa (dk. 76) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Caner, Mirin (Beşiktaş), Sosa, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

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