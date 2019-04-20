Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

77. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasından seken topu önüne alan Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

80. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ın sağından ağalarla buluştu. 2-1

85. dakikada Nwakaeme'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rodalega, kaleciyi de geçmek isterken, meşin yuvarlak Ekuban'ın önüne düştü. Vuruşunda ise direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kamil Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı (Rodallega dk. 67), Abdulkadir Ömür (Olcay Şahin dk. 89 ?), Nwakaeme, Ekuban (Vahid Amiri dk. 90 ?)

Yedekler: Arda, Zargo Toure, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Robin Yalçın, Donald, Michael Pereira (Guilherme Costa dk. 85 ?), Aleksic, Adem Büyük (Kamara dk. 75), Ömer Şişmanoğlu (Bifouma dk. 64)

Yedekler: Farnolle, Erean Tozlu, Amed Ildız, Chebake,Buğra Çağıran, Issiar Dia

Teknik Dierektör: Erol Bulut

Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk. 22) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nwakaeme (dk. 31), Rodallega (dk. 80) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Akbaş (dk. 76) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Novak, Joao Pereira (Trabzonspor)