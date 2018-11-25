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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’ in 13.

Spor Toto Süper Lig' in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sağ taraftan Pereira'nın ortasında meşin yuvarlağa iyi yükselen Novak'ın vuruşunda top ağalarla buluştu. 1-0


53. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken top Onazi'nin önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Harun'dan döndü.


58. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan auta çıktı.


59. dakikada üst üste gelen Trabzonspor ataklarında ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, Novak'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Novak'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


61. dakikada Pereira'nın pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda Harun'un müdahalesiyle üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışında sert şutunda Harun'un ellerinden seken top kornere çıktı.


75. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan ağalarla buluştu. 2-0


82. dakikada Barış Alıcı'nın sol kanattan pasında topla buluşan Frey'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 2-1


85. dakikada Frey'in ceza sahası dışından vuruşunda Ugurcan'ın müdahalesinde üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Sonrasında Slimani'nin kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıkarken, ofsayt bayrağını kaldırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Halil Mutlu Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı (Batuhan Artaslan dk. 84 ?), Abdulkadir Ömür (Olcay dk. 90+1), Nwakaeme (Ekuban dk. 72), Rodallega


Yedekler: Esteban, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Ibanez, Zeki Yavru


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Fenerbahçe: Harun, Isla (Yiğithan dk. 90+2 ?), Skartel, Neustader, Hasan Ali, Mehmet Topal (Mehmet Ekici dk. 60), Elij Elmas, Ayew, Valbuena (Barış Alıcı dk. 71), Slimani, Frey


Yedekler: Berke Özer, Ertan Ersu, İsmail Köybaşı, Mahsun, Diego Reyes, Batuhan Yılmaz


Teknik Direktör: Erwin Koeman


Goller: Novak (dk. 50), Sosa (dk. 75) (Trabzonspor), Frey (dk. 82) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Slimani, Frey, Yiğithan (Fenerbahçe), Onazi, Pereira, Uğurcan (Trabzonspor)

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