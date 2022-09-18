Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol taraftan gelişen Gaziantep FK atağından rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Maxim'in ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
5. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Lazar Markovic, düzgün bir vuruşla topu fileere gönderdi .0-2
14. dakikada Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından ağlara yolladı. 1-2
27. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
40. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında top Hanousek'in eline çarpınca hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı ile kaleci Günay'ı ters köşeye gönderdi. 2-2
Stat: Akyazı
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny (Bardhi dk. 31), Trezeguet, Umut Bozok
Yedekler: Taha Tepe, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar, Denswill, Gbamin, Gomez, Doğucan, Lahtimi, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Markoviç, Maxim, Sagal, Figuuiredo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda, Toşca, Veliu, Pekhart, Halil İbrahim, Mustafa Eskihellaç, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Merkel
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Maxim (dk. 2), Markoviç (dk. 10) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 14), Bakasetas (dk. 42 pen.) (Trabzonspor)