Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sağ taraftan Peres'in ceza sahası içine gönderdiği topu İrfan Can yumrukladı. Savunmaya çarpıp boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kontrol etti.

21. dakikada Cornelius'in ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci İrfan Can'da kaldı.

23. dakikada Göztepe, sol taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın karşılamak istediği top bir anda Berkan'ın önüne düştü. Kafa vuruşunda ise Uğurcan Çakır parmaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek mutlak golü önledi.

24. dakikada Edin Visca'nın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın ayaklarından geri döndü.

31. dakikada Göztepe'de savunma arkasına sarkan Halil Akbunar, rakibinden sıyrılıp kaleci Uğurca Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ayağının içiyle vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecinin solundan ağalarla buluştu. 0-1

34. dakikada Cornelius ceza yayı üzerinde topu Nwakaeme ile buluşturdu. Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1

37. dakikada Visca yarı sahadan aldığı topla birlikte Göztepe ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, meşin yuvarlağı arkadaşı Abdulkadir Ömür'e bıraktı. Abdulkadir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

43. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan topu alan Berkan son çizgiye inip ceza sahası içindeki Soner'e gönderdi. Soner'in düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan topa müdahale etse de meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Trondsen, Berat, Siopis, Abdulkadir Ömür, Edin Visca, Nwakaeme, Cornelius

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Koita, Yusuf Erdoğan, Djaniny, İsmail Köybaşı, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: İran Can, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Aytaç Kara, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Di Santo

Yedekler: Kenan, Kahraman, Rodrigues, Rudi Baku, Adis Jahovic, Atakan, Yusuf Talum, Yalçın Kayan, Tijanic, Murat Paluli

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Halil Akbunar (dk. 31), Soner (dk. 43) (Göztepe), Nwakaeme (dk. 34), Abdulkadir Ömür (dk. 37) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Nwakaeme (Trabzonspor), Aytaç Kara (Göztepe)