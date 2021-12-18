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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-0 galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sağ kanattan arka direğe doğru yapılan ortada Diouf kale sahasına uçarak kafayı vurdu. Uğurcan nefis bir refleksle mutlak golü önledi.


57. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında Diouf, penaltı noktasının hemen gerisinden kafayı vurdu. Yerde seken meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.


75. dakikada ceza sahası içinde Cornelius'un pasında topla buluşan Siopis'in vuruşunu kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.


87.dakikada Koita'nın aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.


88. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunu kaleci Munir kornere çeldi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Tarık Ongun


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Denswill (Trondsen dk. 76), Berat Özdemir, Hamsik, Dorukhan Toköz (Abdulkadir Parmak dk. 85 ?), Bakasetas (Abdulkadir Ömür dk. 63), Djaniny (Siopis dk.63), Cornelius (Koita dk. 77)


Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Aktaş Hatayspor: Munir, Fatih, Burak Can Çamoğlu (Sadık Baş dk. 30), Falette, Burak Öksüz (Popov dk. 46), Isaac Sackey, Ribeiro (Bertuğ dk.90 ?), Adekugbe, Lobzhanidze (Muhammed Mert dk. 46), Diouf, Saint Louis (El Kaabi dk. 46)


Yedekler: Adullah Yiğiter, Onur Ergun, Bülent Cevahir, Osman, Eren Fansa, Bertuğ


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Djaniny (dk. 24), Cornelius (dk. 38) (Trabzonspor)

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