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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Hatayspor:0 (İlk yarı sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Cornelius'un ceza sahası yayı üzerinde gönderdiği topa gelişine vuran Djaniny'nin şutu kaleci Munir'de kaldı.


20. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan ceza sahası sol çaprazında topu Hamsik ile buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Hamsik'in vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.


24. dakikada Hamsik pasında topla buluşan Cornelius sol çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Djaniny ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Djaniny'ni kaleci Munir'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0


32. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.


38. dakikada sol taraftan Denswill'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topa ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Cornelius meşin yuvarlağı kaleci Munir'in solundan ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Tarık Ongun


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Denswill, Berat Özdemir, Hamsik, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Djaniny, Cornelius


Yedekler: Arda Akbulut, Sıopis, Abdulkadir Ömür, Trondsen, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Aktaş Hatayspor: Munir, Fatih, Burak Can (Sadık Baş dk. 30), Falette, Burak Can, Isaac Sackey, Ribeiro, Adekugbe, Lobzhanidze, Diouf, Saint Louis


Yedekler: Adullah Yiğiter, Onur Ergun, Muhammed Mert, El Kaabi, Bülent Cevahir, Osman, Sadık Baş, Eren Fansa, Popov, Bertuğ


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Djaniny (dk. 24), Cornelius (dk. 38) (Trabzonspor)

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