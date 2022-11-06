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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Denswil'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci Sehic, direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


11. dakikada Trabzonspor sol kanattan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e müdahalesinde VAR giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.


14. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan filelere gönderdi. 1-0


25. dakikada Hamsik'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.


27. dakikada Hamsik'in vuruşunda ceza sahası içinde Michalak'ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Trezeguet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


32. dakikada Bytygi'nin ceza sahası dışında vuruşunda topu Uğurcan Kaçır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


45+7. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Mame Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1



Stat: Akyazı


Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsık, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Siopis, Umut Bozok, Larsen, Djaniny, Naci Ünüvar, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolot, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Konyaspor: Sahic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 35), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Uche dk. 35), Mıchalak, Soner, Amir Hadzıahmetovıc, Zymer Bytygi, Mame Diouf


Teknik Direktör: Erhan, Uğurcan Yazgılı, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Oğulcan, Mehmet, Amilton da Silva


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Bakasetas (dk. 14 pen.), Trezeguet (dk. 27 pen.) (Trabzonspor), Mame Duouf (dk. 45+7) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Michalak (Konyaspor)

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