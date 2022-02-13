Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2- Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı fual atışını ceza sahası içine gönderdi. Dorukhan'ın kafa ile arkaya aşırdığı topa Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Nwakaeme, Konyaspor ceza sahası içinde müthiş bir mücadele ortaya koyarak savunma oyuncularının arasından çıkıp Edin Visca'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağalarla buluştu. 2-0

83. dakikada ceza sahası içine yükseltilen topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, top yere inmeden dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Hamsik dk. 71), Abdulkair Ömür (Berat dk. 82 ?), Edin Visca (Yusuf Erdoğan dk. 71), Nwakaeme (Kouassi dk. 83 ?), Cornelius (Djaniny dk. 62)

Yedekler: Erce, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Sehic, Skubic (Barış Yardımcı dk. 63), Adil Demirbağ, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner (Mpoku dk. 65), Hadziahmetoviç, Michalak (Amilton dk. 74), Rahmanoviç (Endri Çekici dk. 79 ?), Bytygi, Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 64)

Yedekler: Eray, Anicic, Musa Çağıran, Oğulcan Ülgün, Ekrem Kaylıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Edin Visca (dk. 13 ve 68) (Trabzonspor), Cikalleshi (dk. 83) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Soner, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme (Konyaspor)