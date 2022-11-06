Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada soldan Amir Hadziahmetovic topu çok iyi taşıdı ve son çizgiye inip içeriye ortaladı. Boş pozisyonda bulunan Mame Diouf, yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

64. dakikada Gbamin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi. Yusuf Erdoğan, önüne düşen topu üstten auta gönderdi.

79. dakikada Konyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Bartra'nın kafa vuruşunda top Sehic'de kaldı.

80. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayına inen Trezeguet'in vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+10. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Sehic'de kaldı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Larsen dk. 60), Bartra, Hugo, Denswil (Djaniny dk. 68), Gbamin, Hamsik (Bardhi dk. 80), Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Yusuf Erdoğan dk. 46), Trezeguet, Gomez (Umut Bozok dk. 60)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Siopis, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolot, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 35), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Uche dk. 35), Mıchalak (Oğulcan dk. 80), Soner, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytygi (Uğurcan Yazgılı dk. 85 ?), Mame Diouf

Yedekler: Erhan, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Mehmet, Amilton da Silva

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bakasetas (dk. 14 pen.), Trezeguet (dk. 27 pen.) (Trabzonspor), Mame Duouf (dk. 45+7 ve 55 ) (Konyaspor)

Kırmızı Kart: Uche (dk. 81) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Michalak, Cebrail Karayel, Uche, Uğurcan Yazgalı (Konyaspor), Umut Bozok, Trezeguet, Bakasetas (Trabzonspor)