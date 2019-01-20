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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Emre Bölözoğlu sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topu kale sahası içine gönderdi. Arda Turan ile ikili mücadeleye giren Ekunban'a çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 3-0


49. dakikada Ekuban savunmadan kaptığı topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Yerden vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağalarla buluştu. 3-1


54. dakikada Ekuban'ın yerden pasında ceza sahası dışından Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.


62. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Ekuban'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


67. dakikada sol çaprazdan gelişen Medipol Başakşehir atağından Visca'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


80. dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in çabasına rağmen ağalarla buluştu. 3-2


86. dakikada Soner'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Visca tamamladı. 4-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Abdulkadir Parmak dk. 44), Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega


Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kaplan, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara,Epureanu, Mahmut Tekdemir, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Elia dk. 71), Visca, Massoro (Soner Aydoğdu dk. 66), Robinho (Napoleoni dk. 90 ?)


Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Ramadan, Jolic, Uğur Uçar, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Abdul Avcı


Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 32), Clichy (dk. 42), Visca (dk. 86) (Medipol Başakşehir), Ekuban (dk. 48 k.k ve 49), Yusuf Yazıcı (dk. 80) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Pereira, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Medipol Başakşehir)

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