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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Hamsik'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı


59. dakikada ceza sahası içinde topu önüne alan Taylan Antalya'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


62. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda Doğucan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Umut Bozok düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-0


85. dakikada Doğucan Haspolat'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kornere çeldi.



Stat: Akyazı


Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Serkan Asan dk. 90 ?), Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Arif Boşluk (Visca dk. 66), Doğucan Haspolat, Hamsik (Abdulkadir Ömür dk. 74), Bardhi, Gomez (Gbamin dk. 74), Umut Bozok (Markovic dk. 90 ?)


Yedekler: Muhammet Taha Tepe,Taha Altıkardeş, Yusuf Yaazıcı, Lahtimi, Emirhan Zaman


Teknik Direktör: Nenad Bjelica


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Rıdvan Çankaya (Beridze dk.55 (Fıratcan Üzüm dk.75)), Mujakic, Arda Kızıldağ, Kitsiou, Djokonovic, Taylan Antalyalı, (Chatzigiovanis dk. 77) Hanousek, Emre Kılınç (Pedrinho dk. 89 ?), Zahid (Diack dk. 46), Ali Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngör,Arda Ünyay, Moussiti Oko, Milson, Sıtkı Ferdi İmdat


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Goller: Umut Bozok (dk. 45 ve 62) (Trabzonspor)


Kırmızı kartlar: Kitsiou (dk.10), Tolunay Kafkas (dk. 10) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Doğucan Haspolat (Trabzonspor), Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü)

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