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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.


67. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


69. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında Trezeguet'in kafa vuruşu kaleci Onurcan'dan döndü. Dönen topu Gomez tamamladı. 2-0


75. dakikada Djaniny'nin pasında topla buluşan Doğucan Haspolat'ın ceza sahası yayı içinde vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleci Onurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 3-0


90+7. dakikada Naci'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in vuruşunda meşin yuvarlağı Onurcan ayaklarıyla kornere çıkardı.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi


Hakemler: Ali Palabıyık, Murat Tuğberk Curbay, Murat Algın


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Hamsik dk. 81 ?), Bakasetas (Doğucan Haspolat dk. 74), Abdulkair Ömür, Bardhi (Naci Ünüvar dk. 61), Trezeguet (Lahtimi dk. 81 ?), Gomez (Djaniny dk. 74)


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper Uludağ (Talha dk.79), Mejia (Murat Cem Akpınar dk. 81 ?), Campuzano, Serginho (Savicevic dk. 35), Görkem Sağlam (Rahmetullah Berişbek dk. 58), Kuwas (Doğucan Can Davas dk. 79), Bajic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Bajic (dk. 30 k.k), Gomez (dk. 69), Doğucan Haspolat (dk. 75) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Arias, Murat Cem Akpınar (Giresunspor), Siopis, Gomez (Trabzonspor)

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