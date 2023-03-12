Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa Mert Çetin kafayı vurdu, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
78. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında topu iyi takip eden Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 2-1
80. dakikada sol çaprazdan Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta top kalece Ertaç'ın da müdahalesine rağmen filelere gitti. 3-1
88. dakikada Gomez'in sağ çaprazdan ceza sahası içine doğru pasında Hamsik'in gelişine vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
90+4. dakikada Eren Elmalı'nın sol çaprazdan penaltı noktasına çıkardığı topu iyi takip eden Umut Bozok, meşin yuvarlağı kalecinin Ertaç'ın solundan ağalarla buluşturdu. 4-1
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Larsen (Eren Elmalı dk. 76), Doğucan Haspolat (Lazar Markovic dk. 46), Siopis (Edin Vısca dk. 76), Abdulkadir Ömür, Enis Bardhi (Umut Bozok dk. 60), Yusuf Yazıcı (Hamsik dk. 70), Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Gbamin, Lahtimi
Teknik Sorumlu: Orhan Ak
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Sevensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Gulbrandsen dk. 87 ?), Badou N'Diaye, Emre Akbaba (Furkan Soyalp dk. 75), Yusuf Sarı (Cherif N'Diaye dk. 35), Akintola (Barrios dk. 35), Belhanda
Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Soni, Gökhan İnler
Goller: Yusuf Yazıcı (dk. 9), Hugo (dk. 78), Edin Visca (dk. 80), Umut Bozok (dk. 90+4) (Trabzonspor), Badou N'Diaye (dk. 45+1) (Adana Demirspor)
Kırmızı Kart: Belhanda (dk. 23) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Peres (Trabzonspor), Cherif N'Diaye (Adana Demirspor)