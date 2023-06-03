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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağından Erencan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1


18. dakikada ceza sahası içinde Visca'nın arka direğe ortasında Trezeguet, kafaya topu filelere gönderdi. 1-1


20. dakikada Trabzonspor sahasında gönderilen uzun topla buluşun Trezeguet, ceza sahasına gierken pasını Umut Bozok'a attı. Umut, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Oyuncuya ise kırmızı kart gösterdi.


24. dakikada penaltı atışını kullanan Marek Hamsik, meşin yuvarlağı kaleci Yusuf Karagöz'ün solundan ağlarla buluşturdu. 2-1


32. dakikada Hamsik'in pasında topla buluşan Bakasetas'ın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yusuf Karagöz'ün solundan filelere gitti. 3-1


35. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı korner atışında arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Larsen kafa ile tamamladı. 4-1



Stat: Akyazı


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan


Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Taha Altıkardeş, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Umut Bozok


Yedekler: Hakan Aydın, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür, Bardhi, Doğucan Haspolat, Engin Poyraz, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Serkan Asan


Teknik Direktör: Nenad Bjelica


Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Umut Güneş, Johan Fer, Doumbia, Candeias, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı


Yedekler: Musa Koç, Yavuz Aygün, Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Eduardo, Koulouris, Yunus Bahadır, Kadir Can, Berke Çelik, Mustafa Arda Kartal


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Umut Güneş (dk. 14) (Alaanyaspor), Trezeguet (dk. 18), Hamsik (dk. 24 pen.), Bakasetas (dk. 32) Larsen (dk. 35) (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Fatih Aksoy (dk. 23) (Alanyaspor)

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