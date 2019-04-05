Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışında sert şutu üst direğe çarptı. Kale sahası içine düşün meşin yuvarlağı Eukban ağalarla buluşturdu. 2-1
68. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Pasında ise Olcay Şahan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1
76. dakikada Serkan Özkan'ın ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla birlikte kale sahası içine giren Murat Cem Akpınar, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Pereira dk. 70), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay (Abdulkadir Ömür dk. 82), Yusuf Yazıcı (Murat Cem Akpınar dk. 89 ?), Nwakaeme, Ekuban
Yedekler: Arda Akbulut, Vahid Amiri, Toure, Batuhan Artaslan, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Ünal Karam
Antalyaspor: Bofin, Nazım, Celustka, Diego Angelo, Cissokho, Zeki (Dogukan dk. 62), Amilton (Serdar Özkan dk. 73), Charles, Hakan Özmert, Fredy, Doukara
Yedekler: Ferhat, Osman, Armel Drole,Yekta Kurtuluş, Harun, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Doukara (dk. 9) (Antalyaspor), Nwakaeme (dk. 22), Ekuban (dk. 59), Olcay (dk. 68), Murat Cem Akpınar (dk. 90+3) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Charles (Antalyaspor)